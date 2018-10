Dodgers dedican emotivas palabras a Julio Urías tras fallecimiento de su abuela.

El pitcher mexicano Julio Urías tuvo participación en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, en donde los Dodgers avanzaron a la Final de la Serie Mundial; en donde el conjunto angelino le dedicó unas emotivas palabras por su actitud al jugar luego del fallecimiento de su abuela.

Un día antes de que se jugara el séptimo y definitivo juego por la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el joven Julio Urías de 22 años de edad perdió a su abuelita y no pudo estar en su última despedida.

Fallece la abuela de Urías un día antes de conseguir pase a la Serie Mundial

Tras finalizar el encuentro y ya en los vestidores su compañero Enrique Hernández compartió la noticia sus compañeros del equipo, quienes le brindaron unas emotivas palabras al pitcher antes de brindar por el pase a la Serie Mundial.

“Ayer tuve una noche difícil porque falleció mi abuelita, mi papá me avisó después del juego que lancé ayer. Es una pérdida bastante grande, montarte a la lona y estar confiado que las cosas iban a salir. Yo sé que desde arriba ella me está apoyando, tengo un ángel y me ayudó demasiado”, dijo Urías para ESPN.

El próximo 23 de octubre estará dando inicio la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y Medias Rojas de Boston en Fenway Park.