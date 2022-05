Dmitry Bivol muestra cómo le dejó el brazo “Canelo” Álvarez

Dmitry Bivol retuvo su cinturón semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras vencer al mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien sufrió la segunda derrota en su trayectoria profesional.

El púgil ruso reconoció que Álvarez Barragán es un gran campeón y peleador, incluso llegó a mencionar en varias entrevistas que el tapatío pega fuerte, al grado que no se fue limpio, pues Bivol mostró las 'heridas' que le dejó el mexicano.

"Estoy bien, fue una gran pelea para mí, porque muchas personas vieron esta pelea. Canelo Álvarez pega muy fuerte, creo que lo vieron todos, cada que atacaba lo hacía muy duro", mencionó para el canal de YouTube Fight Hub TV.

Canelo Álvarez dejó estragos en Bivol

El boxeo es así, a veces se gana y a veces se pierde, pero siempre con la frente en alto. Me quedo con la gran pelea que ofrecimos a la gente.



Volveremos a pelear y volveremos a ganar. pic.twitter.com/pPJexLo9FC — Canelo Alvarez (@Canelo) May 8, 2022

El campeón de los semipesados se levantó la manga de su playera para mostrar su brazo, el cual se veía rojo y con varios moretones; ese fue el resultado del punch que tiene los golpes del Canelo.

Cabe destacar que, Joel Díaz, uno de los entrenadores de Dmitry Bivol, tuvo la estrategia perfecta para la pelea ante el Canelo Álvarez para evitar que le lastimara el brazo de Bivol.

Estrategia del equipo de Dmitry Bivol

"Sabíamos que intentaría lastimar el brazo, pero constantemente aplicábamos hielo para que Dmitry no sintiera tanto los impactos y lo fuera desesperando poco a poco", mencionó Díaz para Behind the Gloves.

En este mismo canal de YouTube, Dmitry Bivol confirmó lo dicho tras la pelea donde buscará la revancha ante Saúl Álvarez, por lo que sería capaz de bajar de división a las 168 libras para poner en juego los cinturones supermedios del tapatío.

