Djokovic avanza a la Final del Masters 1000 de Shanghai.

El tenista serbio Novak Djokovic logró vencer al alemán Alexander Zverev por parciales 6-2 y 6-1 en las Semifinales del Masters 1000 de Shanghai.

En el duelo de las Semifinales del Master 1000 de shanghai el tenista serbio Novak Djokovic solamente tuvo nueve errores forzados, mientras que su rival tuvo 24 errores.

Este domingo será cuando Djokovic esté buscando su título 72 en su carrera, buscando ganar su cuarta final del presente año.

"No estaría tan dedicado a este deporte si no creyese que puedo lograr grandes cosas”, dijo Djokovic. “Pero tienes que pellizcarte, especialmente a estas alturas de mi carrera, y estar agradecido, porque he tenido una excelente carrera”.