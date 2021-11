Djokovic aún no está seguro si va a participar en el Open de Australia

Novak Djokovic sufrió una derrota este fin de semana en las semifinales de la Copa Masters ante Alexander Zverev, lo que le deja sin opciones de igualar los seis títulos como maestro de Roger Federer. Pero aún no se sabe si el tenista profesional participará en el Open de Australia.

El número uno mundial, nueve veces campeón de este evento deportivo, desde hace semanas ha dejado en duda su participación en el Abierto que se realizará del 17 al 30 de enero. Ya que en este país es obligatorio que todos tengan la vacuna contra el COVID-19.

Como te revelamos en La Verdad Noticias, Djokovic podría no presentarse en el Abierto de Australia porque aún no ha querido pronunciarse oficialmente sobre si se ha vacunado o no, así que las cosas aún son inciertas.

Djokovic deja en “veremos” su regreso al Open de Australia

El serbio aún no ha confirmado si se inmunizó contra el virus/Foto: GQ

Cuando la prensa le preguntó al tenista serbio si estaría en el torneo australiano se limitó a decir: "Veremos". Cabe destacar que la ATP y la WTA han tenido diálogo con la Tennis Australia y el Gobierno de Victoria para permitir que los deportistas no vacunados estén en el abierto con la condición de que hagan cuarentena obligatoria de dos semanas, pero aún no se ha logrado nada.

Zverev, que logró vencer a Djokovic, esperaba que "se haga algún tipo de excepción para él. Espero que pueda jugar porque es el número uno. Pero está claro que estamos hablando de un virus y las reglas las pone el país", comentó el tenista alemán.

No todas las vacunas son aceptadas en Australia

Australia tiene importantes reglas para todos los que quieran ingresar a su territorio, incluso si son deportistas/Foto: Marca

Otra restricción importante que podría afectar a algunos deportistas es que en Australia no están siendo aceptadas todas las inmunizaciones contra el virus, ya que las únicas que sí son válidas para el gobierno son: Pfizer, Astrazeneca, Janssen, Moderna, Covishield, que es la que se administra en la India, Sinovac, la que utiliza el Gobierno chino, y Sinopharm.

Por lo que la vacuna rusa Sputnik no es aceptada en el país. No obstante, no sólo Djokovic podría ser la gran ausencia, sino que también Roger Federer no estará en el Open por una lesión, al igual que Rafael Nadal.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!