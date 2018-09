Director del Valencia asegura que no hay investigación contra Cheryshev

Denis Cheryshev se encuentra en medio de la controversia, ya que se aseguró que se le realiza una investigación por un presunto caso de dopaje. Ante esto, el Director General del Valencia, Mateu Alemany, declaró que no existe dicho caso y que todo se debe a un error de transcripción.

El directivo aseguró que todo el tema se debe a un error de traducción, ya que una cosa es el crecimiento y otra las hormonas de crecimiento, mismas que habrían llevado a Denis a una investigación.

"Pienso que es así en la traducción entre factor de crecimiento, que es algo habitual, y hormonas de crecimiento", declaró Mateu.

De acuerdo a Mundo Deportivo, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, confirmó que sí hay una investigación en contra de Cheryshev, por presunto dopaje, contrario a las declaraciones brindadas por el directivo del Valencia.

"Leo cosas que no entiendo. No hay comunicación de la investigación ni al jugador ni al club y además, ha pasado revisiones con el Villarreal y con la selección rusa y lo hemos chequeado con sus médicos… Al no haber notificación, entiendo que no hay expediente abierto al jugador", señaló Mateu.

El padre de Cheryshev desencadenó presunta investigación de dopaje sobre su hijo

Hace unos días el padre de Cheryshev, declaró que su hijo habría sido obligado a consumir hormonas de crecimiento, de no hacerlo, hubiera quedado fuera de la convocatoria del pasado Mundial Rusia 2018.