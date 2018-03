Director Técnico Diego Rebolledo; el líder de Atlante que no conoce límites.| Erick Marfil

“Para que la vida sea bonita tiene que ser difícil” Estas fueron las palabras de Diego Rebolledo quien desde temprana edad, tuvo en claro que su mayor pasión se encontraba dentro del terreno de juego y desde entonces nada le ha impedido mantener su amor por el futbol.

La parálisis cerebral que padece, lo ha limitado físicamente pero nunca lo detuvo para emprender la búsqueda de sus sueños que poco a poco los ha convertido en objetivos alcanzados.

Diego nació en Cancún, Quintana Roo y tiene 20 años. (Foto: Erick Marfil)

Diego nació en Cancún, Quintana Roo y tiene 20 años pero desde los diez comenzó a involucrarse en el balompié “Yo sabía mi realidad, sabía que no iba a poder patear un balón y correr como cualquier niño, pero mis ganas y deseos de dirigir un equipo fue lo que me mostró un enfoque diferente para continuar en la jugada” Dijo.

Rebolledo recordó que cuando tenía aproximadamente once años, se encontraba en su casa viendo a través del televisor al equipo de sus amores; Pumas cuando comenzó a observar en el cuadro titular los posibles cambios y no dudó en comentarlo con su mamá “Desde entonces comenzaba a sentir muchas ganas de dirigir, y se lo dije a mi mamá y pasaba que instantes después se hacían los cambios que yo sugería”. Mencionó.

Diego desde pequeño persiguió su máximo sueño. (Foto: Erick Marfil)

Su objetivo era claro, y poco a poco Diego fue trabajando en realizar lo que ya se había propuesto y con apenas 11 años, el cancunense estaba haciendo frente al equipo Buchanan’s, conjunto amateur que confío en sus habilidades y conocimientos sin importar el físico ni la edad.

La vida se encargó de presentarle a uno de las personas con quien más se siente agradecido y a su decir de quien más tuvo oportunidad de aprender, se trata de Gabriel Pereyra quien se encontraba frente las filas de Atlante en el Apertura 2014 cuando los azulgranas ya estaban en la Liga de Ascenso MX.

Diego y Pereyra hicieron una buena relación de amistad y también laboral, “Es de las personas que más y mejor me acercó al terreno de juego, me brindó su amistad, me enseñó mucho y además confió en mi trabajo y siempre me recomendó” Destacó Rebolledo.

Actualmente, Diego es entrenador de las Fuerzas Básicas Sub 13 y Elite de los Potros de Hierro del Atlante y estudia la licenciatura de Educación Física y Deportes y su siguiente meta a realizar es convertirse en el primero en dirigir un equipo de Primera División desde un banquillo con ruedas.