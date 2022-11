Directivo de la FIFA se declara gay previo al inicio de Qatar 2022

Las declaraciones de Bryan Swanson han causado controversia en redes sociales.

Bryan Swanson, actual director del departamento de comunicación de la FIFA, dejó a todo mundo con la boca abierta al declararse abiertamente homosexual en una reciente conferencia de prensa que se realizó previo a la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022.

Luego de que el presidente de la FIFA Gianni Infantino pidiera no criticar la sede actual del evento futbolero más grande del mundo, dijera sentirse “gay” y asegurara que Qatar ha evolucionado en temas de derechos humanos, el directivo del organismo mencionó que se ha sentido respetado en el país qatarí.

Bryan Swanson asegura que no ha sido discriminado en Qatar por su orientación sexual.

“Me siento aquí en Qatar en una posición privilegiada, frente a todo el mundo, como hombre gay… Soy gay como también lo son otros muchos en la FIFA y siempre me he sentido respaldado”, declaró Bryan Swanson, quien no dudó en defender el discurso de Gianni Infantino y aseguró que Qatar ha sido respetuoso con la comunidad LGBT+.

La comunidad LGBT+ en el Mundial

Qatar ha anunciado las sanciones que aplicará en contra de la comunidad LGBT+ que asista a los eventos futboleros y rompa las reglas.

Pese a que la FIFA aseguró que Qatar sería tolerante con la comunidad LGBT+ y no le negaría el acceso al evento futbolero, se sabe que varios hoteles se han negado a hospedarlos mientras que otros le han pedido que oculten sus preferencias sexuales, tanto en público como privado.

Recordemos que el país de Medio Oriente no penaliza a los gays pero si aplica fuertes sanciones como cárcel a quienes tengan relaciones sexuales con otra persona de su mismo sexo. Asimismo, es uno de los setentas países que considera la homosexualidad como un delito.

Te puede interesar: Hoteles piden a la gente no vestirse de manera "gay" en el Mundial Qatar 2022

¿Cuándo inicia el Mundial de Qatar 2022?

El evento deportivo más grande del mundo está envuelto en una gran polémica por el lugar donde se llevará a cabo.

Será el próximo 20 de noviembre cuando dé inicio la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 desde el Estadio Al Bayt en Jor, Catar y finalizará el 18 de diciembre tras haber celebrado 64 partidos, los cuales serán disputados por las 32 selecciones que participan divididos en ocho grupos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales