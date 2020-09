Dirección del Trabajo falla a favor del Colo Colo en conflicto laboral

Justo a unos días de que se dispute una nueva edición del clásico nacional del futbol en Chile, los problemas no dejan de hacerse presentes para el Blanco y Negro luego que este jueves se conociera una resolución de la Dirección del Trabajo, en la cual se le dio la razón a la escuadra de Colo Colo en el conflicto por la Ley de Protección al Empleo. Hecho que ha generado gran polémica entre los aficionados debido a la situación que vive el plantel.

Los jugadores han salido beneficiados

El conflicto fue por cuatro razones

Según información del portal “24 Horas” la sanción fue por cuatro razones: no otorgar el trabajo convenido (poco más de 3 millones de pesos); no pagar las remuneraciones (las mismas 60 UTM de la falta anterior), no entregar toda la documentación exigida para fiscalizar (20 ingresos mínimos mensuales que suman cerca de 4 millones) y no informar al organismo administrador del seguro de accidente laboral de Iván Morales (otras 60 UTM).

Ante esto, el fallo favorece a los jugadores de Colo Colo, puesto que se aclara que sí existió relación laboral los primeros 22 días de abril y parte de mayo, tal como reclamó el plantel del 'Cacique' en una denuncia que fue apoyada por el Sifup. Esto contradice a lo que defendía ByN, donde reconocieron un vínculo con los jugadores sólo hasta el 31 de marzo al momento de acogerse a la Ley de Protección al Empleo.

EL Colo Colo fue ratificado por la Dirección del Trabajo

Es por esto que finalmente, además de las multas, Blanco y Negro deberá pagar a los jugadores los dineros equivalentes los días que no se habían reconocido como trabajados, suma que asciende a 1.300 millones de pesos. Todo este nuevo problema ensombrece aún más el panorama del club popular de cara al Superclásico ante Universidad de Chile de este domingo. Partido que es ampliamente esperado por todos los aficionados chilenos.