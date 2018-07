Diego Reyes entrena en Coapa

Bien dicen que uno siempre regresa al lugar donde es feliz y tal es el caso del defensa central Diego Reyes quien regresó a Coapa donde realiza trabajos de entrenamientos físicos.

Luego de haber sido descartado para disputar la Copa del Mundo Rusia 2018 con la Selección Mexicana debido a una lesión en el muslo derecho, el futbolista regresó a tierras mexicanas para su recuperación.

Sin embargo, cinco años después de salir del Club América, Reyes ya regresó a las instalaciones de Coapa para ponerse a punto físicamente, pensando en su futuro ya que el contrato con el FC Porto terminó el pasado 30 de junio.

Esto, fue confirmado por unos videos que él mismo subió a su cuenta oficial de Instagram donde se le ve realizando trabajos físicos y de entrenamiento, además añadió la leyenda

“Trabajando para lo que viene”

Cabe destacar que aún no se ha confirmado si Diego regresará a las filas del América para el Apertura 2018, ya que se habla de que podría llegar al balompié español con el Sevilla o el Betis, el primero donde militó la pasada campaña Miguel Layún y el segundo es club de Andrés Guardado.

Actualmente, el futuro de Reyes es incierto aunque es un hecho que no continuará formando parte del Porto para la siguiente temporada, ya que no le renovaron su contrato.

Tras su paso por los 'Dragones', que a la postre le llevó cedido a La Liga con la Real Sociedad y Espanyol de Barcelona, el internacional mexicano no entró más en planes de la institución portuguesa.

Mientras tanto, el zaguero mexicano de 25 años continuará acondicionándose físicamente en Coapa con el cuadro azulcrema esperando estar preparado para su próximo equipo.