Diego Reyes asegura que va por titularidad con Fenerbahce

Previo a su viaje para dar inicio a su nueva era en el Fenerbahce de Turquía, Diego Reyes aseguró que va por la titularidad en el conjunto europeo; debido a que ya superó la lesión que lo dejó fuera del Mundial Rusia 2018.

"Estoy muy contento, muy feliz y emocionado por esta nueva aventura. (Estoy) perfecto, muy bien gracias a Dios, ya 100 por ciento recuperado y espero estar lo antes posible en las canchas. Es una liga que le ha ido bien, es un equipo increíble también, y bueno, espero llegar ahí y tratar de ganarme un puesto y jugar bien", afirmó antes de abordar el avión que lo llevaría a Europa.

Aunque cabe mencionar que el defensa azteca se encuentra consciente de que su sello en el contrato es la barrera para oficializar su contratación con el segundo club más conquistador de la Superliga turca.

"Todavía no firmo nada, ya estaré firmando, mientras no, no me puedo sentir dentro", agregó.