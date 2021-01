Diego Maradona fue REY MAGO (Video y Fotos).

Diego Armando Maradona perdió la vida el pasado mes de noviembre, pero en uno de sus pasos en el futbol del Viejo Continente, el astro argentino que le dio a su país la segunda Copa del Mundo de su historia en México 1986, en un Día de Reyes se disfrazó de Rey Mago para complacer a los pequeños.

El ‘Pelusa’ se caracterizó a lo largo de su carrera futbolística por ser una persona muy solidaria y defensora de los actos en contra de la gente desprotegida y más vulnerable por el origen del cual venía uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Hace 28 años el argentino Diego Armando Maradona fue protagonista de una de las acciones más que generosas, pues en 1993 cuando el sudamericano estaba en el Sevilla le tocó disfrazarse de Rey Mago para darle vida a Baltazar.

BALTASAR MARADONA: "Fue el día más lindo de mi vida. Me encantó ser Rey Mago y, sobre todo, Baltasar. Todos los negros son mal mirados por culpa de una ola de racismo. El color del corazón es el que cuenta, el color de la piel no tiene nada que ver". pic.twitter.com/JZ1GgyhOw7 — La Pelota No Se Mancha (@Diego10Querido) May 31, 2020

Maradona fue Baltazar

En ese momento Maradona visitó el Sanatorio del Gran Poder, en Sevilla, para llevarles alegría y emoción a los niños necesitados que allí permanecían internados. Con el disfraz acudieron los futbolistas para darles una alegría en dicho día.

“Me ha encantado ser Rey Mago y, sobre todo, Baltasar. Me he vestido de Baltasar porque en este momento todos los negros son mal mirados por culpa de una ola de racismo. Soy un defensor del antiracismo, ya que el color del corazón es el que cuenta, el color de la piel no tiene nada que ver. Todos los hombres somos iguales”.

Esas fueron las palabras de Diego Armando Maradona tras haber interpretado en 1993 en Sevilla al Rey Mago, Baltazar, para así poder compartir un poco de alegría con los niños.

“No les he pedido nada porque yo ya soy demasiado grande para pedir algo a los Reyes Magos. Eso sí, me gustaría una victoria ante el Barcelona, que es nuestro rival inmediato. También he pedido salud para todos. Ha sido el día más lindo de toda mi vida”.

