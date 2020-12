Diego Maradona: Paula Dapena es AMENAZADA al negarse a homenaje al 'Pelusa'.

Está por cumplirse una semana de la noticia que conmocionó al mundo en diferentes ámbitos, en especial al deportivo y al futbolístico por la muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años de edad y tras ello los homenajes se han volcado al ‘Pelusa’; sin embargo la jugadora Paula Dapena decidió no rendirse al astro argentino y señala que ha recibido algunas amenazas de muerte.

En términos general el guardar un minuto de silencio, que en ocasiones se convirtieron en aplausos, a sido lo más común en la previa de cada encuentro en el mundo; pero en un amistoso celebrado entre el Viajes Interrias FF y el Deportivo de la Coruña de la tercera división española de aquel país; se dio algo que pocos esperaban.

Se niega al homenaje a Maradona.

Y es que la jugadora Paula Dapena cuando se disponían las jugadoras a rendirle un minuto de silencio por la muerte de Diego Armando Maradona, la futbolista se puso de espaldas y se sentó en el terreno de juego; lo que llamó la atención de los que presenciaron dicho cotejo.

Ante lo acontecido la joven jugadora de 24 años de edad a denunciado que ha recibido amenazas de muerte y otras expresiones de violencia como violación e incluso de que le romperían las piernas, luego de negarse al homenaje al Campeón del Mundo con Argentina en la justa efectuada en México en el año de 1986 y del cual en La Verdad Noticias se ha tenido información del 'Pelusa'.

Paula no le rinde homenaje a Maradona

Además Paula Dapena definió que ha recibido el apoyo total de parte de sus compañeras, también de su equipo y de algunos usuarios en redes sociales. Sin embargo por el acoso y amenazas la joven tuvo que cerrar sus redes sociales tras tener una negativa ante el homenaje a Diego Armando Maradona.

“Dije que yo me negaba a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador, y que si tenía que sentarme en el suelo y dar la espalda, pues lo hacía”.

Paula Dapena.

La jugadora mencionó que el miércoles 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no se realizaron este tipo de expresiones (como el minuto de silencio) en honor a las víctimas de violencia.

“Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas”.

