Diego Lainez tiene ofertas de la Liga MX, MLS y LaLiga

Mauro Lainez, jugador del FC Juárez, lamentó la situación que vive su hermano Diego Laínez en Europa; esto luego de que el Sporting Braga rescindió su préstamo, y ante las pocas oportunidades que ha tenido con el Betis, deberá tomar una decisión para su futuro.

“Va a tomar su decisión. Hay ofertas de aquí de México, de la MLS y de quedarse en España pero el debe tomar esa decisión, tiene que afrontar su camino y nosotros vamos a estar apoyándolo, dijo Mauro en entrevista con Fox Sports.

“Le toca a él saber que es lo que quiere, que es lo que busca, cuáles son sus sueños y en el lugar donde se sienta feliz ahí va a estar. Ahora si toca hacer un esfuerzo de ir a otra liga porque es importante tener minutos”, señaló Mauro sobre el mexicano Diego Laínez.

¿Cuál será el futuro de Diego Laínez?

Mauro Lainez confirma que hay ofertas en España por Diego. Hoy en conferencia de prensa, periodistas en Mallorca cuestionaron a Javier Aguirre por la posible llegada del atacante mexicano. — Kery (@KeryNews) January 13, 2023

El mayor de los Lainez destacó el sacrificio de su hermano por buscar oportunidades y lo llenó de elogios ante sus números registrados con el SC Braga a pesar de los pocos minutos que ha tenido desde su llegada.

“Sin minutos en Braga tiene dos goles y dos asistencias en 526 minutos, es un jugador muy rentable cuando las oportunidades han sido escasas, por algo estuvo en el Betis pero como hermano creo que es tiempo de tomar decisiones y buscar su felicidad y donde el quiera esta”.

El atacante de los Bravos no quita el dedo del renglón sobre la posibilidad de ambos jueguen en el mismo equipo. “Es un sueño jugar con mi hermano, no es un secreto, siempre lo digo, es algo muy bonito que me pasaría. Me encantaría tener a mi familia aquí en Juárez”, finalizó.

¿Cuál es el valor de Diego Lainez?

Transfermarkt tiene tasado al zurdo en 8 millones de euros. En aquel momento, los Azulcremas, según los reportes de prensa, recibieron cerca de 15 millones de dólares por el 80% de su pase, una cifra que se presume excesivamente alta por un jugador de su edad

El canterano azulcrema se marchó del América en 2019 para sumarse a las filas del Betis de la Primera División de España. Es la última joya de la corona de las Águilas y flamante campeón de la Liga MX:

