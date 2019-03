Diego Lainez parte del Top Ten de mejores futbolistas a nivel mundial

Goal reveló el pasado miércoles una lista anual donde se integran los 50 mejores futbolistas adolescentes a nivel mundial, Vinicius Junior y Jadon Sancho pelean por la cima.

En este sentido, el ex jugador del Club América, Diego Lainez no solo fue considerado en la lista, si no que también acaparó el Top Ten dentro de la posición #8, además de destacar como el único mexicano.