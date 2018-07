Diego Lainez lidera la lista de la Selección Mexicana Sub 21 para Juegos Centroamericanos.

Faltan solamente ocho días para el inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y Diego Lainez encabeza la lista de la Selección Mexicana Sub 21 que estará compitiendo de la mano del entrenador Marco Antonio “Chima” Ruíz.

Diego Lainez lidera la lista de la Selección Mexicana Sub 21 para Juegos Centroamericanos.

El joven Diego Lainez de 18 años de edad encabeza la lista que dio a conocer Marco Antonio “Chima” Ruíz a través de la cuenta oficial de Twitter de la Selección Mexicana, con 20 jugadores la Sub 21 buscará ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Estos serán los partidos que la Selección Mexicana Sub 21 estará jugando en la Fase de Grupo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018:

21 de julio contra Venezuela.

23 de julio contra El Salvador.

25 de julio contra Haití.

Diego Lainez en la lista de 20 jugadores de la Selección Mexicana Sub 21 para Barranquilla 2018

Roberto Alvarado no fue convocado por Marco Antonio “Chima” Ruíz, ya que por petición de Cruz Azul no estuvo en la lista de los 20 jugadores de la Selección Mexicana Sub 21 que estarán compitiendo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Diego Lainez lidera la lista de la Selección Mexicana Sub 21 para Juegos Centroamericanos.

La lista completa de los 20 futbolistas de la Selección Mexicana para los Juegos Centroamericanos.

Porteros: Abraham Romero y Luis Malagón

Defensas: Jorge Sánchez, José Esquivel, Carlos Vargas, Jair Díaz, Brayton Vázquez y Edson García.

Medios: Alan Cervantes, Adrián Villalobo, Francisco Córdova, Diego Lainez, Jesús Medina, José Ávila, Paolo Martin y Salvador Reyes.

Delanteros: Ronaldo Cisneros, Eduardo Aguirre, José Macías y Rafael Duran.