Diego Lainez confiesa tener propuestas de Europa.

El canterano americanista Diego Lainez reconoció tener ofertas de Europa, desde que Ricardo Antonio La Volpe lo debutó en el 2017; el joven futbolista ha llamado la atención de algunos equipos del Viejo Continente.

Diego Lainez de 18 años de edad se encuentra actualmente con la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial de CONCACAF, buscando el pase para Polonia 2019.

"Todos acá somos iguales y trabajamos por un mismo objetivo; a mí me toca algo de esto, el equipo está unido y me gusta estar aquí. No siento una responsabilidad, porque siempre que estoy en la cancha me gusta divertirme", agregó.