Diego Lainez anota su segunda asistencia con el Braga en Portugal: VIDEO

Para los años recientes, Diego Lainez era quien estaba llamado a ser la próxima estrella de México, pero ahora con el Sporting de Braga tiene un nuevo inicio y de a poco colabora con jugadas importantes y minutos de juegos que los hacen entrar en ritmo.

Si bien no es titular con su equipo, esto podría deberse a que no ha entrado del todo en la tónica del club, pues llega de algunos años en el Real Betis donde no acumulaba ni 500 minutos por temporada, y debe encontrar su ritmo.

La decisión de abandonar el Betis donde no contaba para Manuel Pellegrini, le ayudó a estar en un sitio donde sus características se puedan desarrollar de manera correcta, dándole el impulso que tanto necesitaba en su carrera deportiva.

El tabasqueño ahora compite más en una liga de buen nivel, donde su club también compite en ligas europeas, donde ya se lució con una gran jugada, como te contamos en La Verdad Noticias, lo cual lo hace alcanzar más minutos y tener más fuelle dentro de la cancha.

Diego Lainez anota otra asistencia

Lainez logró la asistencia

En su partido de este lunes contra el FC Vizela, donde también juegan otros dos mexicanos, lucía difícil para Lainez que iniciaba desde la banca, y en los minutos finales no veía juego, pero para su suerte, tuvo 18 minutos en el campo y los aprovechó.

Para su jugada tuvo un movimiento desde la mitad de la cancha, donde arrancó con balón en los pies y dejó el balón a uno de sus compañeros, quien desde afuera del área selló un riflazo al segundo porte del arquero, dejando el 2-0 y la asistencia del azteca.

Así fue la asistencia de Diego Lainez ���� para el primer gol de Sporting Braga ���� ante FC Vizela. El conjunto del mexicano se llevó la victoria 2-0 a su favor. Lainez sumó su segunda asistencia de la temporada.��



pic.twitter.com/rz6orQfBM1 — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 19, 2022

Diego Lainez y su debut goleador

El mexicano llegó este verano a Portugal

A su llegada a Portugal, los fanáticos lo recibieron con los brazos abiertos por lo que podría llegar a ser con el club, que busca desesperadamente un nuevo título en la Liga NOS, pero ahora de la mano de un mexicano en la banda.

Diego Lainez llega con el firme propósito de enderezar su carrera, la cual terminó torciéndose y haciéndoles perder varios años bajo las órdenes de un Pellegrini que nunca contó con él, pero igual lo mantenía en una plantilla que no lo necesitaba.

