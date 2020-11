Diego Armando Maradona: Las mejores frases del “Diez” que cimbraron al mundo

Diego Armando Maradona: Las mejores frase del “Diez” que cimbraron al mundo

Este miércoles 25 de noviembre será recordado por todo el mundo, en especial para los amantes del fútbol, ya que el día de hoy falleció el que para muchos fue considerado como el mejor futbolista en la historia del balompié, Diego Armando Maradona.

La noticia paralizó al mundo deportivo y vistió de luto a millones de personas que crecieron admirando al gran Astro Argentino, pues Diego marcó un antes y un después en la manera de jugar al futbol, ilusionando a diferentes generaciones que se maravillan ante el "Diez".

Diego Armando Maradona tenía una habilidad inigualable para cimbrar el mundo futbolístico y social con frases que pasarán a la posteridad, y aquí en La Verdad Noticias recordaremos algunas de las más famosas.

"¿SABÉS TODA LA FELICIDAD QUE NOS DIO A LOS POBRES? NI PARA COMER TENÍAMOS, Y ÉL TE HACÍA FELIZ".



No sabes lo feliz que sería Maradona escuchando esto.pic.twitter.com/gY96d0BXk8 — Ale Liparoti (@AleLiparoti) November 25, 2020

Maradona llegó a la cima del mundo

“Me pegaron patada en el culo y me mandaron a la cima del mundo. Y una vez en la cima del mundo me encontré solo. No sabía. Y estaba con el Rey Juan Carlos, con el Papa, con presidentes”.

“El futbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, yo me equivoqué y pagué pero la pelota no se mancha”, sentenció Maradona el día de su partido de despedida en la Bombonera de Boca Juniors, haciendo referencia a los problemas de doping que tuvo en su carrera.

"Con mi enfermedad yo di ventajas, sabes que jugador hubiera sido yo si no hubiese consumido cocaína, qué jugador nos perdimos, afirmó el ‘Diego’ en el documental Maradona by Kusturica dejando entrever que su adicción limitó sus alcances como futbolista.

“Cuando muera quiero volver a nacer y ser futbolista”

“Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”.

Te recomendamos Diego Armando Maradona y los escándalos que marcaron la vida de "Pelusa"

“He jugado el Barcelona-Real Madrid, pero el Boca-River es distinto. Como que se me inflama el pecho. Es como dormir con Julia Roberts”, Así define el ‘Pelusa’ la pasión con la que se vive el partido entre Xeneizes y Millonarios en Argentina.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.