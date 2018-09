Diego Alonso confiado ante Tuca en el Clásico Regio

El director técnico de Monterrey, Diego Alonso no se dice intimidado a pesar de que será su primer derbi norteño y que lo hará desde las gradas y de tener enfrente al amo de los Clásicos Regios, Ricardo el 'Tuca' Ferretti, que este domingo sumará su duelo fraternal número 35 y es el técnico con más duelos de esta índole en toda la historia.

El estratega albiazul, a pesar de que admitió la mayor experiencia de su colega de los felinos, está consciente lo qué son los clásicos, pues los ha enfrentado en Sudamérica comandando al Peñarol en Uruguay, para encarar a su rival Nacional y de igual forma en Paraguay, donde estuvo al mando de Olimpia que disputó un partido con Cerro Porteño.

“Ferretti quizá tenga un montón de juegos de este tipo, nosotros más jóvenes y quizá menos partidos, pero no quiere decir que no hemos hecho partidos de este estilo, hemos dirigido en Paraguay con el Olimpia contra Cerro (Porteño). En Uruguay con Peñarol contra Nacional, estos partidos los hemos vivido un montón de ocasiones, son partidos que debemos dedicárselo al público”, declaró el estratega.

Experiencia en clásicos

Gracias a esa experiencia que ha obtenido en otros clásicos, Diego Alonso contempló un privilegio el vivir la presión y la responsabilidad de comandar su primer Clásico Regio en la edición 117, además de que está consciente que jamás hay un evidente favorito en estos compromisos.

“La presión de poder defender a Monterrey en un Clásico es maravillosa, nos sentimos felices de tener la presión de jugar un Clásico y tratar de ganarlo”.

“En este tipo de juegos no hay un favorito claro jamás, uno puede estar mejor, otro puede estar peor, en este caso la diferencia es de dos puntos, así que no creo que haya un favorito que uno pueda marcar de que uno está primero y otro de octavo o décimo, con una diferencia de diez puntos, no creo que haya una clara circunstancia y si la hubiera, en este tipo de juegos los márgenes siempre se achican”, finalizó.