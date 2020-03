Día de la Mujer: Luis García es reventado por la terrible agresión contra Kate Del Castillo

Luis García, comentarista deportivo de TV Azteca y ex jugador varios clubes de la Liga MX, fue prácticamente aplastado en redes sociales después de que compartiera una publicación una felicitación en el marco del Día Internacional de la Mujer, pero los internautas le tiraron con todo debido a la agresión en contra de su ex pareja Kate del Castillo.

Luis García y Kate del Castillo

Luis García fue reventado en redes

Luis García solo se limitó a tuitear al hashtag #DíaInternacionalDeLaMujer y con eso fue suficiente para que una multitud de tuiteros le tundieron duro y tupido recordando los problemas que tuvo con la actriz Kate del Castillo, quien fuera su esposa.

"Era la primera vez que me enfrentaba a la vida yo sola sin las herramientas necesarias para hacerlo en una circunstancia tan dolorosa y tan fuerte como es un matrimonio con violencia", declaró Castillo en 2017.

Luis García fue criticado

Los tuiteros no olvidan y rápidamente comenzaron a recordar las declaraciones de Kate del Castillo en las que aseguró haber sido víctima de maltratos por parte de García Postigo por lo que no toleraron que se subiera al “tren” de la celebración del Día de la Mujer.

"Fui muy cuidadoso en no decir absolutamente nada, no lo dije hace cerca de varios años, 15 más o menos, no lo voy a decir ahora, para mí fue un capítulo cerrado", contestó García en aquella ocasión.

Kate del Castillo habla sobre los abusos durante su matrimonio con el futbolista Luis García. https://t.co/h0OtFBpQzV

FernandaF — Fernanda Familiar (@qtf) March 24, 2017

