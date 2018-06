"Di la orden de que aguantáramos el resultado", técnico de Japón

Ante las fuertes críticas que han recibido a causa de tantos pases al final del encuentro de la última Fecha de la Fase de Grupos del Mundial Rusia 2018, sin buscar ir al ataque el Director Técnico de Japón, Akira Nishino, admitió que él fue el que les solicitó a sus futbolistas que disminuyeran el ritmo y conservaran el marcador, debido a que Colombia se encontraba ganándole a Senegal.

“Opté por jugar en base a lo que estaba ocurriendo en el otro partido. Por supuesto que no estaba feliz con eso, era arriesgado. Tomamos la decisión de tocar la pelota. El mensaje que pasé fue que lleváramos el resultado, y los jugadores siguieron. Teníamos algunas alternativas, pero la situación me hizo tomar la decisión final de no ir al ataque y apoyarme el otro juego. No estoy contento con eso, pero fue lo que pedí a mis jugadores”, dijo Nishino.

Modificó la estrategia debido a las circunstancias...

Pese a esto, el estratega japonés afirmó que el plan desde el inicio fue ir por el triunfo, pero la situación en el grupo fue la que lo llevaron a tomar la decisión de modificar la estrategia en los últimos minutos, debido a que además quería impedir que le amonestaran a alguno de sus jugadores, lo que al final le dio su pase a los Octavos de Final, por la regla del Fair Play.

“La idea siempre fue a buscar la victoria, pero ocurrió un gol en el otro juego, el tiempo fue pasando y la estrategia cambió. No quería que tomara más tarjetas amarillas. Entonces colocé a Haseb en el campo. Polonia tampoco estaba tan agresiva, y con el tiempo pasando yo tomé la decisión. Cuando puse con Haseb fue el mensaje definitivo. Cuando entró, le dije que avisara al equipo como estaba el otro juego”, finalizó.