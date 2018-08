Detienen a la ex presidenta de la Federación Mexicana de Tiro con Arco

La ex presidenta de la Federación Mexicana de Tiro con Arco Effy Sanchéz fue acusada de desvío de dinero de al menos 27 millones de pesos y de ser buscada desde el 2016.

En este sentido, fue detenida hoy viernes en Mérida ya que la ex dirigente contaba con una orden de aprehensión desde el pasado junio de 2017 donde había sido acusada por desvío de recursos proporcionados por la CONADE.

En entrevista, Alfredo Castillo, Director General de la CONADE, dijo: "La orden de aprehensión, hasta donde tengo entendido, es por peculado, por la exhibición de 31 facturas apócrifas por un monto superior a los 4 millones cien mil pesos".

Finalmente, Castillo agregó: "Si tú das un recurso, el recurso lo utilizas, lo compruebas y se entrega la comprobación correspondiente, pero imagínate que a ti te dan recursos para tu actividad y tú no los utilizas para ello y metes facturas falsas. Más allá del rendimiento o no del atleta es una conducta que no se puede llevar a cabo".

Cabe mencionar que Sánchez había sido destituida de su cargo como dirigente de la disciplina de tiro con arco a nivel nacional en 2017.

Durante los Juegos Olímpicos de Brasil 2016, la ex presidenta de la Femeta, no se presentó para acompañar a los seleccionados nacionales de dicho deporte. También mientras estaba a cargo, la Federación presentó diferentes problemas, como falta de uniformes y de pago a los entrenadores, lo cual causó que Aída Roman tuviera que entrenarse por si misma.