Detectan qué tipo de ejercicios son buenos para mejorar el hígado graso

Un nuevo estudio publicado en la revista Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism demostró que realizar ejercicio diario de alta intensidad puede ayudar a las personas que padecen la enfermedad del hígado graso no alcohólico.

Este equipo de investigadores, que llevaron adelante el análisis, tuvo como objetivo determinar el efecto del entrenamiento en intervalos de alta intensidad frente al continuo de intensidad moderada y sus respectivos efectos sobre la grasa hepática en adultos.

Un objetivo secundario fue investigar la interacción entre el volumen total de ejercicio semanal y el gasto energético relacionado con la práctica y el cambio en la grasa hepática.

En su documento señalaron que no solo el entrenamiento continuo de intensidad moderada (MICT) mejora la salud del hígado, los entrenamientos más cortos e intensos (entrenamiento en intervalos de alta intensidad o HIIT, por sus siglas en inglés) funcionan igual de bien.

Cabe mencionar que , la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD por sus siglas en inglés) es una de las patologías más comunes de este órgano en el mundo y afecta hasta a tres de cada 10 personas.

“Nuestra revisión demuestra la importancia del ejercicio aeróbico regular como una terapia efectiva en aquellos en riesgo, y se encontró que tanto HIIT como MICT mejoran la grasa hepática en grados similares.

Los pacientes experimentan una acumulación excesiva de grasa en el hígado sin beber mucho alcohol, un desencadenante común de la enfermedad hepática. Desarrollar NAFLD aumenta el riesgo de volverse obeso o sufrir otros problemas de salud.

