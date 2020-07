Desmantela el América las Fuerzas básicas

Tras el anunció de una nueva estrategia europea que las Águilas del América implementarían en las fuerzas básicas de la cual “el capitán furia” Alfredo Tena no estaba de acuerdo por lo que dejará las fuerzas básicas el equipo aprovechó para despedir a quienes integraban esa área del plantel.

Luego del anuncio de la salida de Alfredo Tena de la dirección técnica de fuerzas básicas de los azulcrema el equipo ya inició con la desmantelación del área despidiendo a quienes integraban las fuerzas básicas desde el área médica hasta los utileros.

El América ya realiza limpia en fuerzas básicas

Limpia en fuerzas básicas del América

Como dio a conocer RÉCORD la directiva de las Águilas del América no se apiado de nadie y agarro parejo para despedir a todos los integrantes de los cuerpos técnicos de la Sub 16, Sub 15 y otras categorías que vienen abajo en el organigrama y hasta ahora no se ha dado liquidación a nadie.

Ex leyendas del América que se encontraban en el área de fuerzas básicas como Mario Trejo y Guillermo Huerta también fueron separados del equipo, que hasta ahora según es por una nueva estrategia que se implementará para formar nuevos valores en Coapa para los próximos torneos con una visión como la que se utiliza en los equipos europeos con sus jóvenes talentos.

Te puede interesar: Miguel Herrera responde al ataque de Faitelson por el cubrebocas (Video)

Alfredo Tena dejara fuerzas básicas del América en unos días

Aunque algunos rumores en medios señalan que esto se debe a que el plantel está pasando por una crisis muy fuerte por los altos salarios en las contrataciones que realizaron ya que no contaba que llegaría la pandemia del coronavirus, situación que ha puesto a muchos equipos al borde del colapso financiero.

Personal que integraban fuerzas básicas ya fueron despedidos

Se espera que en los próximos días continúe el despido de médicos, entrenadores, preparadores físicos y todo el personal que involucre las fuerzas básicas incluyendo la salida de Alfredo Tena.