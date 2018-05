"Desde niño, Guardado sabía qué hacer con el balón", Vicky Tovar

Con tan sólo cinco años, Andrés Guardado empezó su trayectoria por los terrenos del futbol y desde ese tiempo sobresalió por jugar siempre con la cabeza levantada.

Cabe destacar que no fue un entrenador quien le brindó ensñanza de cómo pegarle y conducir el esférico, sino Virginia Tovar, mujer que antes de ser árbitro fue entrenadora y tuvo la oportunidad de ser la primera maestra del Principito, al que recuerda como un niño que siempre destacó de los demás.

Vicky Tovar

Vicky laboraba en aquella época con el Club Atlas Chapalita, donde conoció al actual futbolista del Betis y seleccionado nacional.

“Era como todos, tierno, juguetón, inquieto. Traía sus chinitos, muy bonito, se veía muy curioso con su melena y sus chinos. Desde chico ya levantaba la cabeza para saber dónde mandaría el balón”, narró a Mediotiempo.

Andrés Guardado

“No era de los niños que normalmente van con la cabeza abajo pateando el balón. Él no, ya traía esa chispa, esa noción, se le daba natural. Quizá la técnica no se le daba, pero fue zurdo de toda la vida”.

Rojinegro a morir, Andrés Guardado también llamó la atención desde sus primeros años por su pierna zurda, tan escasa, no sólo en categorías infantiles, sino también en el profesionalismo.

Andrés Guardado con Atlas

“Le costaba mucho trabajo con la pierna derecha, me acuerdo que se enojaban los niños cuando ponía a todos a patear con la izquierda porque decían: ‘Andresito es zurdo’”, hizo memoria.

“Pero luego los ponía a pegarle con la derecha y me decía: ‘maestra, con esa no me ponga’. Renegaba, pero le tenían que pegar con los dos pies”, concluyó.