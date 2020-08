Descarta el Cruz Azul a Hermosillo como presidente

Carlos Hermosillo una de las figuras importantes del Cruz Azul de la Liga MX como futbolista sonaba para quedarse con la vacante que dejó Billy Álvarez en la cooperativa de los cementeros, pero esto ha sido descartado.

El grandote de cerro azul no será el presidente de la directiva que dejó Guillermo Álvarez luego de que se girara una orden de aprehensión y que hasta ahora sigue siendo investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Carlos Hermosillo no será el presidente del Cruz Azul

Según información de RÉCORD Carlos Hermosillo es descartado para que se quede en la presidencia que dejó Billy Álvarez ya que no tiene buenas referencias dentro de la cooperativa para quedarse en la silla presidencial.

Una minoría sería la que habría mencionado el nombre del ex titular de la Comisión Nacional del Deporte de México (CONADE) para que tomara el rumbo de la cooperativa.

Hermosillo es uno de los iconos más importantes del Cruz Azul

RECORD menciona que serían los altos mandos de la Cooperativa quienes ya descartaron poner a Carlos Hermosillo como candidato a la presidencia celeste, principalmente por la falta de votos de confianza a su persona por parte de otros directivos.

Actualmente la dirección general de la Cooperativa el Consejo de Administración y Vigilancia, liderado por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez y tienen en la presidencia de forma interina a Jaime Ordiales.

Jaime Ordiales presidente interino del Cruz Azul

Cabe recordar que hace una semana Jaime Ordiales había declarado que no le preocupaba la llegada de Carlos Hermosillo a la presidencia del equipo.

"No me preocupo ni me inquieta ni nada. Volvemos a lo mismo, pura especulación. Él (Hermosillo) y 20 nombres más podrán decir, nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo", expresó.