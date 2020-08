Desacuerdos en el Arsenal ¿Gabriel Martinelli MOLESTO por su posición?

Desacuerdos en el Arsenal ¿Gabriel Martinelli MOLESTO por su rol en el equipo?

El futbolista Gabriel Martinelli se prepara para un futuro brillante en el Arsenal, pero no está claro hasta qué capacidad y en qué posición jugará.

El chico maravilla brasileño irrumpió en escena la temporada pasada jugando en varias posiciones en el ataque de los Gunners.

A pesar de que su temporada terminó con una lesión en la rodilla que lo descartará hasta 2021, ha firmado un nuevo contrato por cinco años en los Emirates y está apuntando a una carrera larga y exitosa.

En marzo, el técnico del Arsenal Mikel Arteta describió su visión de Martinelli como delantero centro.

Gabriel Martinelli ha expresado que prefiere jugar en otra posición

“(Aubameyang y Martinelli) son delanteros centros pero con el equilibrio de plantilla que tenemos en este momento, para jugar en esas posiciones de la izquierda no tenemos cinco jugadores”, dijo el español.

¿Gabriel Martinelli molesto por su posición en el Arsenal?

En una entrevista con el popular canal brasileño de YouTube Bolivia Talk Show, Martinelli admitió que ve que su mejor papel es en la "posición abierta”.

A pesar de su desacuerdo con Arteta, insiste en que está feliz de jugar si puede ayudar al equipo mientras busca ayudarlos a lograr el éxito.

Martinelli dijo (a través de Arseblog): “Me gusta jugar abierto y juego de manera bastante central”

"Pero mi preferencia siempre es jugar, medio centro, lateral, portero, sólo quiero jugar".

Gabriel Martinelli aseguró que se siente contento de pertenecer al Arsenal, sin importar la posición que ocupa

Continuó: “Arteta es el jefe. Intento seguir su camino siendo ídolo en el club, ganando trofeos y siendo capitán del club”.

“Acabo de firmar un contrato de 5 años aquí y me quedaré 5 años aquí, y si renuevan conmigo otra vez me quedaré en este club, me encanta, me encanta este club. Sueño con ganar aquí la Liga y la Champions ”.

Al dar una actualización sobre su lesión de rodilla después de someterse a una cirugía recientemente, declaró: "Comencé a caminar nuevamente la semana pasada, así que espero estar de regreso lo antes posible".