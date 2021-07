Deportistas transgénero compiten abiertamente por primera vez en Tokio 2020

Tokio 2020 tiene entre sus competidores a varias deportistas transgénero, algunas de ellas compitiendo por primera vez en juegos olímpicos en la identidad con la que se sienten identificadas.

La mediocampista Quinn, del equipo olímpico de fútbol femenino de Canadá, fue la primera deportista abiertamente transgénero que compite en unos Juegos Olímpicos, esto en el partido inaugural entre su selección y Japón.

“Me siento muy orgullosa de ver ‘Quinn’ en la alineación y en mi acreditación (...) Me entristece saber que hubo deportistas olímpicos que no pudieron vivir su verdad. Me siento optimista por los cambios. Cambios en las leyes, cambios en las reglas, en las estructuras y en las actitudes”, expresó la canadiense en su cuenta de Instagram.

Deportistas abiertamente transgénero en Tokio 2020

Si bien el Comité Olímpico Internacional permite a los deportistas transgénero desde el 204, estos nunca habían competido tan abiertamente. A Quinn se le suman otras atletas como Laurel Hubbard, quien compite en el levantamiento de pesas por Nueva Zelanda, y Chelsea Wolf es suplente en el equipo de ciclismo BMX de Estados Unidos.

La futbolista es consciente de que si bien ha habido avances en cuanto a la inclusión de deportistas trans en los deportes en general, todavía queda un largo camino por recorrer, y muchos prejuicios por derribar.

“Estoy consciente de las realidades. Las chicas trans no son admitidas en los deportes. Las mujeres trans enfrentan discriminación y prejuicios cuando se trata de cumplir sus sueños olímpicos. La lucha no se termina… Festejaré cuando estemos todas aquí.

Algunas ocultan su transición

Laurel Hubbard, la primera deportista transgénero en ser seleccionada para unos juegos olímpicos.

Hay otros atletas que compiten en Tokio 2020 sin hablar sobre su proceso de transición, pero la condición de algunos de ellos ha trascendido y están siendo hostigados por usuarios de redes sociales que se oponen a la presencia de transgéneros en los juegos olímpicos.

Las actuales reglas permiten que mujeres transgénero participen en juegos olímpicos sin demuestran tener niveles de testosterona bajos en los 12 meses previos, y solo pueden clasificar si han pasado cuatro años desde que se completó su transición.

