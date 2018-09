"Demás equipos tenían presión por ganarle a Cruz Azul", Elías Hernández

Luego de perder el invicto el sábado frente a Necaxa, en Cruz Azul eliminan que tal acción les haya alejado cierta presión, pues contemplan que son los demás equipos los que verdaderamente conservan este sentimiento, todo con el objetivo de derrotar a La Máquina.

“Nosotros no teníamos presión. Creo que la presión la tienen los demás por querernos ganar. Nosotros estábamos muy tranquilos, más allá de estar pensando en el invicto, yo creo que nos acostumbramos a ganar. El equipo se acostumbró a tener buenos resultados, eso como consecuencia da la oportunidad de ir invicto, pero no era algo que el equipo lo tuviera como un objetivo”, comentó Elías Hernández.

"Demás equipos tenían presión por ganarle a Cruz Azul", Elías Hernández

Tomar la derrota como punto de análisis

También el futbolista cementero resaltó el lado positivo de finalmente sufrir una derrota, ya que el club tiene tiempo suficiente para reparar los errores y volver de esta forma a hallar la trayectoria triunfadora, este fin de semana, en casa contra el Atlas.

“Sabíamos que en algún momento se podía dar este resultado. Afortunadamente se dio y tenemos esta semana para trabajar bien, para afinar detalles y buscar en casa otro buen resultado. Hay ánimo. Este equipo no está para reprocharse nada. Hay mucha calidad, jugadores de jerarquía. Cada quién sabe asumir su rol dentro del equipo. Creo que no merecíamos la derrota, pero sabemos que dejamos de hacer cosas y que el equipo tiene que seguir mejorando”, agregó Hernández, quien está consciente que el descalabro de La Máquina no ocurre por un problema de actitud o algo parecido.

"Demás equipos tenían presión por ganarle a Cruz Azul", Elías Hernández

“Creo que nos faltó el último toquecito, la última jugada, estuvimos un poco presionados en ese último instante y nos faltó esa tranquilidad en momentos importantes, pero eso se trabaja, es importante, no pasa por actitud o por otras cosas, simplemente hay que seguir trabajando”, finalizó el jugador celeste.