Delantero del Tottenham se burla del Coronavirus y es reventado (VIDEO)

El delantero del Tottenham Hotspur, Dele Alli, hizo una lamentable broma a través de sus redes sociales, donde aparece burlándose de un hombre asiático y del Coronavirus, enfermedad que le ha quitado la vida a poco más de mil personas, principalmente en China.

Dele Alli no causó gracia con su broma de mal gusto

Alli provocó el enojo de la gente

El atacante inglés publicó un video en su cuenta de Snapchat, en donde aparecía un hombre en el fondo, junto con la frase "¿Corona qué...?". Al tiempo que escribió "este virus tiene que ser más rápido que eso para atraparme", mientras se grababa junto con un jabón para lavarse las manos.

El delantero inglés fue reventado en redes

La reacción de los aficionados no se hizo esperar y de manera inmediata reventaron a Dele Alli, quien poco tiempo después publicó un mensaje en la red social "Weibo", la cual es exclusiva para China, en donde se disculpó por sus mensajes anteriores.

Alli tuvo que disculparse tras el incidente

"Quiero disculparme por el vídeo que publiqué en Snapchat. No fue gracioso. Me di cuenta de eso inmediatamente y lo eliminé. No es algo de lo que se deba bromear. Mando todo mi amor, pensamientos y oraciones para todos en China".

�� DELE ALLI SE METE EN UN LÍO



���� “¿Corona qué? Este virus tiene que ser más rápido que eso para atraparme” bromea el futbolista en un vídeo



�� Ha sido acusado de racismo y se ha disculpado en las redes pic.twitter.com/AYK80OISkt — Post United (@postutd) February 10, 2020

