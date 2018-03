Delantero del Bayern Munich quiere llegar al Real Madrid

Señalan que uno de los sueños de Robert Lewandowski es jugar con los merengues

Te puede interesar

Detrás de las críticas declaraciones hacia la falta de competitividad de la plantilla del Bayern y la necesidad de fichajes, hay un deseo ya nada escondido del polaco: ahora que se siente en el mejor momento de su carrera,"El equipo de sus sueños" fue la frase utilizada por Rummenigge, director ejectivo del Bayern, para describir los sentimientos del delantero y Effenberg, el exjugador del equipo muniqués, exhortó al club a venderle. Como dijo el primero, detrás de las recientes declaraciones de Lewandowski están sus representantes, pero no por estrategia de negocio, sino por deseo expreso de su cliente. De momento,y le han pedido que hable en el campo y que tenga confianza en ellos. Un encuentro en la Champions con el conjunto blanco o el Barcelona, con repercusiones positivas para Robert, es el escenario ideal.No quieren ir a la guerra con el conjunto bávaro, pero la postura de su cliente complica el asunto:Pero Robert necesita que se insista. Nunca ha besado el escudo del Borussia o del Bayern, pero admite en su círculo íntimo que ir al Madrid, el club que ha admirado desde pequeño, sería otra cosa. Lewandowski, que la temporada pasada escuchó de boca de Ramos y Cristiano que sería bienvenido en la plantilla, supo muy pronto durante el verano que el Madrid intentaba fichar a Mbappé pero no quiere abandonar el sueño.El Bayern no sabe bien cómo reaccionar a la tensión interna: el 'dejar hacer' del italiano ha alimentado el ego de muchos futbolistas y el estilo del equipo, basado en la calidad individual, añade leña al fuego.