Deja al Barcelona para unirse al Real Madrid ¿de quién se trata?

Jaume Jardí, el capitán y una de las figuras del juvenil A del Barcelona, decidió retirarse del equipo para unirse al Real Madrid, luego de no llegar a un acuerdo con el Barça al finalizar su contrato.

El medio deportivo Bitbol señaló que el contrato del joven futbolista venció el pasado 30 de junio y no logró ningún acuerdo con el Barça, por lo que finalmente no renovó y quedó libre para escuchar ofertas de otros equipos.

Jaume Jardí cambia de camiseta

Jaume Jardí cambió la camiseta blaugrana por la blanca.

Fue así que el Real llegó con una oferta para el futbolista y en los próximos días el futbolista se unirá al equipo quedando bajo las órdenes del ex jugador y leyenda, Raúl González.

Recordemos que Jardi juega como extremo izquierdo y de acuerdo con Mundo Deportivo "Posee un gran disparo que suele entrar por la banda derecha a pie cambiado. Llegó a tener minutos en el Barça B de Francisco Javier García Pimienta, pero no acabó de dar el salto definitivo".

El joven llegó al Barça en enero del 2020 y parecía ser una promesa del equipo cuando Quique Setien estaba al mando. En la última temporada del 2020-21 Jardí no tuvo el mismo nivel que lo caracterizaba, pese a ello siguió destacando, de tal forma que al vencer su contrato logró encontrar otro club.

Lamentablemente no todos los jugadores del Juvenil A tuvieron la misma suerte, algunos no podrán continuar,entre ellos Álex Rico y Ramón Vilá, el portero. En muchas ocasiones estos casos son interpretados como “errores” por parte del club y tristemente en muchas ocasiones no logran progresar como se esperaba.

¿Quién tiene más títulos Real Madrid o Barcelona 2021?

La competencia entre los equipos se ha convertido en un clásico

La competencia entre el Real Madrid y el Barcelona siempre ha sido fuerte. Actualmente el equipo blanco es el equipo con más títulos de Liga con 34, mientras que el club blaugrana es el más premiado en Copas del Rey con 31 y en Supercopas de España con 13.

