Defiende alcalde de Knox, Tennessee a Vince Mcmahon y la WWE

El alcalde de Knox, Tennessee y ex luchador de la World Wrestling Entertainment, Glen Jacobs conocido como Kane defendió el trabajo de Vince Mcmahon al frente de la WWE reconociendolo como una excelente persona.

Reconoció que Vince fue principal apoyo para su carrera política y ganar la alcaldía de Knox, Tennessee en una entrevista en Busted Open Radio.

Glenn Jacobs alcalde de Knox, Tennessee salió a la defensa de la WWE y su fundador

“Fue una de las primeras personas con las que hablé al respecto, tenía que contar con su apoyo porque, por supuesto, todavía estaba en la WWE. Pero él fue muy solidario”, comentó.

Jacobs, dijo que lo único que el dueño de la WWE quiere para sus luchadores es que triunfen ya sea dentro o fuera de la empresa.

Kane no olvida su paso por la WWE

Apoya a Vince Mcmahon al frente de la WWE

"Vince quiere que las personas tengan éxito, ya sea dentro o fuera de WWE, porque eso ayuda a su compañía. Y además, hemos tenido una larga relación, así que en mi caso, por supuesto, creo que él quería que yo fuera feliz haciendo lo que estaba haciendo. Así que sí, él sonrió cuando le hablé de eso. Y él es tan solidario como cualquiera puede serlo”. expresó.

Reconoció que su carrera de luchador fue una de las cosas que le ayudó a ganar con la ayuda de la WWE ya que sin esto nadie lo hubiese reconocido ni hubiese llegado a la alcaldía por lo que fue una de las estrategias que utilizaron en la campaña.

Reconoció que la ayuda de Vince Mcmahon fue importante para ganar la alcaldía

“Entonces, sabía que no podía alejarme de la lucha y estaba orgulloso de ello. Pero tampoco quería que la lucha me definiera. Era una parte de mi vida con la que tratamos de divertirnos y tratamos de utilizar para poder abrir la puerta. Y de nuevo, si intentara ignorarlo, no hubiera funcionado”, agregó.

