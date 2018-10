Declaran ruptura en el vestidor del Real Madrid tras derrota contra CSKA de Moscú

El entrenador Julen Lopetegui cuenta con el complicado objetivo de conservar en la cima al Real Madrid luego de conseguir las 3 Champions League de forma consecutiva obtenida por Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, quien tomó la decisión de emigrar a la Juventus. A pesar de que es líder de España a lado de Barcelona, los malos resultados provocaron una grande molestia dentro del vestidor merengue.

De acuerdo al programa El Chiringuito de Jugones, la derrota que sufrieron por marcador de 1-0 contra el CSKA de Moscú por la segunda Jornada de la UEFA Champions League reveló el enojo de algunas estrellas del equipo blanco con el entrenador.

Julen Lopetegui

"Hay dos personas muy enfadadas. Uno es Luka Modric. Está bastante indignado porque tardó dos partidos en jugar y ha sido reemplazado prácticamente en todos los juegos. Está enfadado por su situación en el equipo", declaró Eduardo Inda.

La molestia del brillante conquistador del premio The Best empezó a inicios de campaña, al no tener actividad en los primeros partidos a causa de incorporarse tarde a las prácticas por haber logrado estar en la Final del Mundial Rusia 2018.

Problemas en la ofensiva

El otro que no se encuentra nada a gusto con la situación es Mariano, uno de los refuerzos.

"El delantero, que no jugó en el derbi, piensa que para eso se quedaba en Francia, donde era figura", añadió.

Lopetegui, Modric y Mariano

El atacante piensa que hoy tiene más nivel al demostrado por el francés Karim Benzema.

De acuerdo a Sport, se debe añadir a esta lista a Keylor Navas. El portero tico, a causa de la llegada de Thibaut Courtois, se le escapó su estatus de "intocable" y únicamente es titular en la Champions League, mientras que el belga es propietario del marco en la competición local.

Keylor Navas

Navas de igual manera fue uno de los primeros en admitir de forma pública que en Real Madrid echan de menos a Cristiano Ronaldo.

"No se puede tapar el sol con un dedo", comentó ante la consulta acerca de la falta de fuerza en la ofensiva en los últimos compromisos.