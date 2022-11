¿De quién es la canción oficial del mundial Qatar 2022?

Estamos a pocos días de que comience la Copa Mundial de Fútbol 2022 que se llevará a cabo en Qatar desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre, pero... ¿Sabes cuál es su canción oficial?

En La Verdad Noticias nos complace informarte que en realidad este año no habrá solo una canción oficial, sino varias y a continuación te diremos cuáles son.

La primera de todas se llama Arhbo (Bienvenidos), un tema musical interpretado por el rapero Gims y el boricua Ozuna. éste ya fue presentado en el canal oficial de YouTube de la FIFA y cuenta con 29 millones de reproducciones. La segunda canción oficial es Hayya Hayya (Mejor juntos), ésta la cantan Cardona, Aisha y Davido.

El tercer soundtrack oficial para el mundial del Qatar es The World is Yours to Take, una canción interpretada por el rapero estadounidense Lil Baby que cuenta con fragmentos del tema Evervody Wants To Rule The World de Tears for Fears.

Esta canción en específico habla sobre cómo siempre puedes cumplir tus sueños y que lo único que necesitas es creer en ti mismo y dar tu 100% en todo lo que hagas.

Finalmente pero no menos importante, otra de las canciones oficiales para la Copa Mundial 2022 es un sencillo llamado Light the Sky, que es interpretado por el cuarteto conformado por Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal.

¿Cuándo comienza y termina el mundial Qatar 2022?

La Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, iniciará el domingo 20 de noviembre y terminará el 18 de diciembre del presente año. Recuerda seguirnos para mantenerte al tanto sobre todo lo que pasará.

