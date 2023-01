¡De qué se murieron los quemados! Kun Agüero llama “ardido” a Ibrahimovic

El ex futbolista argentino Sergio “Kun” Agüero salió en defensa de Lionel Messi y de la albiceleste, al contestar a las críticas de Zlatan Ibrahimovic a quien le respondió: "Para hablar de que se portaron mal, sos el menos indicado".

El “Kun”, quien actualmente es muy popular en redes sociales, utilizó un vivo en Twitch para dar su opinión sobre los dichos del delantero sueco, quien augura que sin Messi, el resto del grupo "no va a ganar nada más".

"Antes de decir eso, es mejor decir que preferías que gane Francia, en lugar de hablar que los demás se portaron mal. Lo decís como profesional de alto nivel, pero recordemos que jugando, vos también te portabas mal. No escupas para arriba, si te va a caer", dijo el “Kun” Agüero.

"Recordemos que en la cancha tenés comportamientos malos, algunos planchazos, alguna piña que recuerdo, en Los Ángeles Galaxy, ¿Para vos eso es portarse bien o mal?. Me acuerdo que jugamos con Manchester City contra el United y también fuiste en una jugada, contestabas".

"Para hablar de que se portaron mal, sos el menos indicado. No tenés razón. Al final es tu opinión". Me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Antes de preocuparte por Argentina, preocupate por tu país. Ni clasificaron", indicó el ex FC Barcelona.

"Opino, como vos también opinás. Messi ganó, quizás eso te enoje. Quizás te duele reconocer que es el mejor del mundo y que Argentina haya ganado un Mundial. Esto es fútbol, a veces se juega bien, a veces se gana siendo pillo. Raro porque él es un jugador bastante peleador, ¿no?".

"Sos un buen jugador, no lo discuto, pero sos peleador. También te peleaste con Otamendi, discutiste con Pep, por algo después te quiso vender del Barcelona. Para hablar de que Argentina se portó mal, primero tenés que ver si en tu carrera te portaste bien".

"Siento que me tiraste "cacona" a mí, y yo te tiro "cacona" a vos. Somos campeones del mundo, Messi es el mejor y vos te quedaste mirando cómo los jugadores que se portaron mal, levantaron la Copa. I'm sorry Zlatan te querés matar", cerró un orgulloso Kun.