De portero de los Pumas a estrella en OnlyFans con su esposa

Alfredo “Pollo” Saldívar es un portero que estuvo en la elite del futbol mexicano, primero, fue el portero titular de los Pumas, incluso, logró un campeonato con el equipo universitario; después, estuvo dos temporadas con los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, el guardameta lleva 12 meses sin actividad en la Liga MX.

Ahora que el futbolista no ha tenido actividad en las canchas, diversos medios apuntan a que actualmente se dedica a subir contenido para OnlyFans, pero no lo hace solo, sino que su esposa, y madre de sus tres hijos, también participa en esta dinámica. De hecho, Mariana Clemente, fue quién tuvo la iniciativa.

La esposa del ‘Pollo’ Saldívar, Mariana Clemente, ya tiene una cuenta verificada en OnlyFans. Además, por medio de su Instagram promociona el contenido para adultos que vende en la otra plataforma. Fue por medio de esta red social (Instagram), que la gente se dio cuenta de que Saldívar también participaba en las fotografías de su esposa.

Ex portero de los Pumas y su esposa se declaran Swinger

Esto significa que la relación entre Mariana Clemente y el ex portero de los Pumas se declararon una pareja swinger, les permite tener sexo con otras personas, aunque se mantiene como una pareja estable. A través de su cuenta de Instagram, hizo esta declaración, acompañada de una foto erótica.

¿Qué pasó con Alfredo Saldivar?

Desde el primero de febrero del 2022, Alfredo Saldivar dejó de jugar para el Toluca y ahora se encuentra sin equipo. El ‘Pollo’ Saldívar no es el único ex jugador de los Pumas que tiene una esposa con cuenta en Only Fans, pues Javier Torres tiene una pareja que sube contenido a esta plataforma.

