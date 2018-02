De la industria del cine porno al snowboard.

La japonesa Melo Imai de 30 años de edad ha decidido volver al snowboard y dejar la industria del cine porno, esto luego de volver a los entrenamientos y obtener en una competencia la mejor puntuación. Con esto pretende ser una candidata para los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.

Cabe mencionar que Melo Imai es una ex atleta olímpica japonesa, pero luego de una lesión incursionó en la industria del cine porno. La deportista nacida en Osaka volvió a competir en un torneo y logró conseguir una medalla de oro.

“Quiero volver al mundo del snowboard, así que me estoy cuidando de no involucrarme con cosas que sean excesivamente pornográficas”, reconoció a la revista “Shukan Post”.

En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 en donde tenía 18 años de edad, fue para el olvido luego de terminar en la última posición, quedándose en la ronda de calificación por una lesión que sufrió en ese momento.

“Para muchos atletas, los Juegos Olímpicos son el pináculo de su carrera, pero para mí fue una pesadilla. No solo me refiero a que me lesioné. Toda la experiencia fue terrible. Tenía tenía ese miedo constante al fracaso, como un sentimiento de asfixia”, relató Imai al Tokyo Weekender.