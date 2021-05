De la Hoya responde a críticas de Canelo Álvarez: 'Yo lo hice, yo lo promoví'

Saúl Canelo Álvarez criticó fuertemente a Óscar de la Hoya durante una entrevista donde afirmó que a su ex representante solo le interesa la bebida algo a lo que el CEO de Golden Boy Promotions ha reaccionado asegurando que el tapatío le debe mucho de su carrera.

“Yo lo hice, yo lo promoví por tantas peleas y el hecho de que no me de nada de crédito te habla mucho sobre su carácter. No sé por qué no me puede dar ese respeto” lamentó de la Hoya reaccionando a las declaraciones del mexicano.

De la Hoya no desperdició la oportunidad de señalar que el tiempo le ha dado la razón ya que desde que Álvarez dejó Golden Boy Promotions ha conseguido menos dinero como su última pelea con Billy Joe Saunders.

‘Hizo 15 millones en esta pelea y yo le estaba ofreciendo 45’ afirmó Óscar de la Hoya quien dice ‘simplemente’ no entender el por qué Álvarez no puede demostrarle respeto luego de todo lo que hizo por su carrera.

¿Qué pasó entre Canelo Álvarez y De la Hoya?

El rompimiento entre el tapatío y De la Hoya llevó incluso a una demanda.

Saúl Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya tuvieron un rompimiento que llevó incluso a una demanda tras la cual el tapatío dejó de ser representado por la empresa Golden Boy Promotions diferencias que el mexicano-extadounidense aseguró estuvieron relacionadas con ‘terceras personas’ que presuntamente ofrecían más dinero a Álvarez.

Desde esta separación De la Hoya ha asegurado que el boxeador lo marcó e ‘hirió’ sus sentimientos con la decisión de dejar Golden Boy Promotions y desde entonces el tapatío ha criticado a su antiguo representante en varias ocasiones.

¿Quién representa al Canelo Álvarez?

El tapatío ha sido un agente libre desde noviembre de 2020.

Tras dejar Golden Boy Promotions Saúl Canelo Álvarez fue representado un tiempo por Eddy Reynoso sin embargo a partir del 6 de noviembre del 2020 el mexicano ha estado a cargo de su propia carrera tras no lograr acuerdo con ningún promotor.

Reynoso dio a conocer que Álvarez se convirtió en un agente libre en un comunicado del Canelo Team del que forma parte y que aseguró ha preparado al pugilista para continuar demostrando ‘que el boxeo mexicano es el mejor’.

Es así que continúa el choque entre Saúl Canelo Álvarez y su ex representante Óscar de la Hoya

