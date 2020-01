De la Hoya en desacuerdo con participación de profesionales en Olímpicos

El Campeón olímpico en Barcelona 92 y 10 veces monarca mundial en seis divisiones, Oscar de la Hoya, se le fue con todo al organismo de los Juegos Olímpicos, quien argumentó que no se le hace justo que los púgiles profesionales compitan en la máxima justa deportiva, pues considera que deberían darle lugar a las nuevas generaciones.

Cabe recordar que desde los Juegos Olímpicos de Río 2016 abrió la convocatoria para que los boxeadores profesionales y monarcas del orbe compitan en la justa veraniega sin importar que se enfrenten a jóvenes que apenas comienzan su carrera. Decisión que fue tomada por algunos expertos en la rama como mala decisión, pues le quitas la oportunidad a algún nuevo talento.

Oscar de la Hoya no se quedó cayado

El boxeador nunca olvidará cuando ganó el Oro en los Juegos Olímpicos

"No estoy de acuerdo que el boxeo profesional participe en Juegos Olímpicos porque les estás quitando una posición, un sueño a un jovencito que quisiera ir a ganar una medalla de oro como yo.

"No me puedo imaginar a un profesional participando en los Juegos Olímpicos. No sería justo para el joven. Imagínate si yo hubiera participado con profesionales cuando tenía 17 años. No sería justo", aseguró De la Hoya, promotor de Golden Boy, durante la conferencia 'Martes de café' del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El ex boxeador recordó que cuando empezó en pelear por algún título mundial, nunca olvidará cuando ganó el Oro en los Juegos Olímpicos, pues se la dedicó a su madre que había fallecido, insistiendo que para él fue una alegría obtener una presea de ese tipo, pues lo motivó a continuar con la carrera.

"Pienso en la medalla de oro y pienso en mi madre, que en paz descanse; por esa razón la gané, por ella. Gané 19 campeonatos mundiales en seis divisiones, pero nada va a comparar a esa medalla de oro", mencionó De la Hoya, de 46 años de edad.

