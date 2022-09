¿De cuánto es la fortuna de Adela Noriega?

Adela Noriega es una de las actrices mexicanas que logró consolidarse como una verdadera estrella de las telenovelas, pues gracias a su carisma y actuación logró protagonizar varios clásicos de la pantalla chica y convertirse en la más cotizada estrella de Televisa.

Es por eso que se ha especulado sobre el valor de su fortuna y todo lo que consiguió tras tantos años en el mundo del espectáculo.

Y aunque ahora se encuentra tomando un perfil bajo, la filtración sobre cómo se ve la actriz actualmente puso de cabeza a todos, información que trajo para ti La Verdad Noticias.

Después de actuar en varias telenovelas de Televisa, Adela Noriega desapareció del medio de los espectáculos para vivir una vida normal, pues con tantos protagónicos que tuvo el dinero no le hizo falta.

De acuerdo con el sitio de internet TranginBlv, la fortuna de la actriz mexicana viene rondando los 2 millones de dólares, que al momento de cambio serían un equivalente a 41 millones de pesos.

Aunque hay que aclarar que dicha cifra se dio cuando Adela Noriega se encontraba en la cúspide de su carrera y se dedicaba al 100% a los proyectos en televisión, por lo que la información data de 2018 cuando tuvo su última participación en Fuego en la Sangre, telenovela producida por Nicandro Díaz, para después anunciar su retiro.

¿Qué hace ahora Adela Noriega?

La actriz se retiró del mundo del espectáculo en 2018

Tras terminar su participación en Fuego en la sangre, su último proyecto, Adela anunció su retiro y se dedicó a la venta de bienes raíces en Estados Unidos, o al menos es esta la información que se ha brindado a los medios de comunicación mexicanos.

“Después de tantos años, no soy la misma Adela de antes, pero soy feliz y me siento muy pleno con todo lo que he podido formar durante 8 años. soy feliz y seguiré así. Quiero informar que no, no he decidido volver a la televisión, mi vida está como siempre soñé y quiero permanecer igual. Gracias por tantos mensajes y muestras de cariño”

Con ese mensaje Adela se despidió para siempre de los escenarios, sin que hasta el momento se sepa mucho sobre ella.

