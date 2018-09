De Gea calla a sus críticos con el premio al mejor portero FIFPro del año

El guardameta que defiende los colores del Manchester United, David de Gea ha sido objeto de bastantes y fuertes críticas en el verano después del desempeño que mostró en la pasada Copa del Mundo Rusia 2018. Aunque sabemos que el futbol siempre te presenta una revancha. Después de ser seleccionado por sus compañeros de FIFPro como el mejor arquero del año, el cancerbero español compartió una foto a Instagram con un emoticono solicitando silencio.

De esta manera, se entiende que manda a callar a todas aquellas personas que tuvieron al menos una duda en él en los últimos compromisos, luego de recibir el reconomiento como el mejor portero del mundo por el resto de jugadores.

Luka Modric se lleva el The Best de FIFA

Se ha concluido la era de Messi y Cristiano Ronaldo como los mejores futbolistas del planeta, toda vez que el futbolista croata Luka Modric se he llevado el premio The Best de FIFA, ganándole en la terna al portugués de la Juventus y al egipcio del Liverpool, Mohamed Salah.

Luka Modric se lleva el The Best de FIFA