David Silva habla sobre su carrera en el Manchester City ¡Fenomenal!

David Silva ha descrito su carrera en la liga como algo más allá de sus "sueños más salvajes" antes de hacer una aparición final en la Premier League para el Manchester City contra Norwich el próximo domingo.

El jugador de 34 años pasó una década en el club en el que ganó cuatro títulos de liga, dos Copas de la FA y cinco Copas de la Liga, anotando 60 goles en la máxima categoría.

El centrocampista también se ha adjudicado dos Campeonatos de Europa, la Copa del Mundo y una Copa del Rey con Valencia, y podría agregar la Liga de Campeones en la que el City al enfrentar al Real Madrid en su último partido de vuelta de los 16 el próximo mes.

David Silva ha ganado dos Campeonatos de Europa

De sus 10 años en el club, Silva dijo: “Cuando miro hacia atrás a todo lo que he logrado, nunca podría haberlo imaginado, incluso en mis sueños más salvajes. Cuando eres joven no sueñas con todo esto. Sueñas con convertirte en futbolista, un futbolista profesional, sueñas con jugar en la máxima categoría. Pero nunca piensas en todas las cosas que podrías lograr ".

Silva, quien se espera que continúe jugando, requirió tiempo para adaptarse y unirse a City.

“Llegué aquí después de haber ganado la Copa del Mundo. Fue un cambio en el país, la liga, el idioma y todo fue bastante difícil, pero mis compañeros de equipo me dieron la bienvenida y realmente me cuidaron y, después de unos meses, me instalé. Siempre he tratado de dar lo mejor de mí, de comportarme bien y siempre También he tratado de trabajar muy duro. Espero que la gente haya disfrutado mi fútbol durante todos estos años”, señaló.

David Silva es alagado

Pep Guardiola, el gerente de Silva, ofreció grandes elogios. “Extraordinario: la cantidad, la gran calidad de los juegos que jugó, los títulos que ayudó a ganar. Es otro jugador, junto con otros seis, siete u ocho, que hicieron del club lo que es en este momento. Siempre creo que este club se lo agradecerá ".

Guardiola confirmó que Sergio Agüero no estaría disponible para el juego de Madrid mientras continúa la rehabilitación después de una cirugía de rodilla. Aunque el catalán tiene la esperanza de que el delantero pueda recuperarse para jugar en la fase de Lisboa de la competencia, que comienza con los cuartos de final, si el City llega allí, se entiende que Agüero está luchando por presentarse nuevamente antes de la próxima temporada.