David Ochoa deja EE.UU., el portero desea ser el “nuevo Ochoa” del Tri y Chivas

David Ochoa, el portero mexicoamericano del Real Salt Lake de la MLS, dejó Estados Unidos y le pidió a la FIFA su cambio de federación para jugar con la Selección Mexicana. Además llegó a México para cumplir con su gran sueño: “ser el Ochoa” de Chivas.

Se informó a La Verdad Noticias que el portero pidió el cambio luego de vestir la camiseta del Tri mientras estaba en Dallas en la concentración de la Copa Oro, donde entrenó con el equipo que dirige Gerardo Martino.

En un video compartido en redes sociales el portero aseguró que se sintió feliz por la forma en la que lo trataron por lo que decidió finalmente tomar su decisión.

¿Quién es David Ochoa?

El portero cambió a la FIFA su cambio de federación

El portero de 20 años de edad nació en Oxnard, California, pero tiene doble nacionalidad, la de Estados Unidos y México. Él participó en las selecciones menores de Estados Unidos, pero su amor por México le hizo pedir su cambio de Federación.

“Llega un punto en el que tienes que escoger y por eso fui a la gira con México para ver cómo era el ambiente, porque desde hace un año el Tata Martino me ha hablado y cuando un entrenador así te busca te hace sentir bien y quieres ir a ver si en verdad es bueno todo y eso en la gira me recibieron muy bien y noté las diferencias que hay”, indicó el portero.

Así mismo continuo explicando que estaba nervioso y tenía miedo de no ser bien recibido por la Seleción Mexicana por ser “gringo”, pero se llevó una gran sorpresa al ser bien recibido.

“Iba muy nervioso porque estaban los mejores de México y no sabía cómo me iban a ver por ser gringo, aunque me sienta mexicano, y desde el primer minuto Héctor Herrera me saludó, el Chucky Lozano y cuando me tratan de conocer me hicieron sentir en casa en los primeros minutos que los conocí”.

Desea ser el “Ochoa de Chivas”

David Ochoa quiere ser parte de Chivas y de la Selección Mexicana

El futbolista indicó que su familia siempre ha apoyado a Chivas, pero a él lo inspiró el portero del América y también de la Selección Mexicana, Guillermo Ocha.

“Memo Ochoa fue la razón también para ser portero, porque tenía el mismo apellido y era muy bueno y quería ser como él. Mi papá me contaba de Oswaldo y Campos, los vi en YouTube pero Memo es la razón más grande”.

Cabe indicar que en 2016 luego de ser visto en la Dallas Cup, David Ochoa tuvo la oportunidad de jugar con las Fuerzas Básicas de Chivas, pero lamentablemente para él las reglas de la FIFA no se lo permitieron, por lo que tuvo que regresar a Estados Unidos, ahora su sueño se puede hacer realidad.

“Quiero ser el Ochoa de Chivas y si Dios quiere lo cumpliré. Estuve ocho meses en Guadalajara, no pude jugar en la Liga porque FIFA tenía la regla de que mis papás debían vivir en México, pero sí me tocó estar en torneos en Irlanda y aprendí muchísimo, pero me dolió no poder jugar y me desesperé y fue que le hablé a Real Salt Lake y me quedé con ellos gracias a Martín Vázquez que era el entrenador”.

Es así como el portero David Ochoa ahora quiere probar suerte en México en su lucha por convertirse en el “Ochoa de Chivas”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!