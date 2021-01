David Medrano de Azteca Deportes CUENTA HISTORIA del Video de ‘Zague’.

El afamado periodista de Azteca Deportes, David Medrano, contó en un video en el canal de Facebook de Luis García, el momento en el que se enteró Luis Roberto Alves ‘Zague’ de su video íntimo que circuló en redes sociales previo a la Copa del Mundo de Rusia 2018 y que culminó en ese momento con su matrimonio con Paola Rojas.

"Fue algo muy difícil. Acabábamos de regresar de Dinamarca, nos fuimos a acreditar. De pronto me llega ese vídeo, que me lo mandó un amigo de Guadalajara y se lo reenvío a Christian y me dice que le acababa de llegar por otra parte. Me dice Martinoli, nos vemos en 10 minutos abajo, ya le hablé a Zague”.

Medrano cuenta del video íntimo de 'Zague'

Pero además el integrante de Azteca Deportes reveló que en ese momento sus compañeros, incluido David Medrano, le dijeron a Luis Roberto Alves ‘Zague’ que pidiera permiso para poder arreglar la situación personal; pero en ese momento se negó el máximo artillero del cuadro del América.

"Zaguito no sabía nada del video al llegar al lobby, nosotros supimos del problema antes que él. Nos tocó ver cómo sufrió, cómo lo mal vivió, los ratos en que no quería hablar de nada. Yo le aconsejé que tomara un avión y regresara a México para arreglar todo en persona. Al final, él decidió hacer todo por teléfono, pero mi consejo y el de Christian, el Doctor (Luis García) y Warrior (Carlos Guerrero) fue que se moviera a México, aunque no ocurrió".

La Verdad Noticias en su momento informó lo ocurrido con el escándalo del video íntimo de Luis Roberto Alves ‘Zague’, el cual fue tendencia poco antes de que diera inicio la Copa del Mundo de Rusia 2018.

