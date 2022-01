David Haye opina que Ilunga Makabu será la tormenta perfecta para Canelo Álvarez

La pelea entre el Canelo Álvarez e Ilunga Makabu es una de las más esperadas en 2022, pues aunque el campeón de peso crucero defenderá su título contra Thabiso Mchunu el próximo 29 de enero, todo apunta a que mantendrá su cinturón, mismo que defenderá contra el tapatío.

Esta pelea significará un gran reto para el Canelo, pues no sólo será su debut en el peso crucero, sino que de vencer al africano se convertiría en el primer pugilista en ganar un campeonato a sólo horas de debutar en una categoría nueva.

Aunque la diferencia de peso no es mucha, es muy importante, por lo que muchos creen que Canelo enfrentaría un riesgo de derrota muy alto, siendo uno de ellos el ex boxeador David Haye, quien afirma que Makabu no será un rival difícil de vencer.

Makabu es la tormenta perfecta para el Canelo: David Haye

El ex pugilista declaró que Makabu será un reto para el Canelo

El ex pugilista y ex campeón de peso completo y peso crucero declaró en una entrevista al medio Fight Hub que si el Canelo quiere incursionar como se debe en el peso crucero, Ilunga Makabu es la opción perfecta para él, pues significaría un verdadero reto.

Aunque recientemente se dijo que se confirmó la pelea con Jermall Charlo, y otros pugilistas como David Benavidez buscan una oportunidad, estas fueron completamente desmentidas, y el tapatío se estaría centrando completamente en su pelea contra el congolés.

¿Cuándo será la pelea Canelo vs Makabu?

La pelea entre ambos pugilistas sería a mediados de 2022

Te informamos en La Verdad Noticias que la pelea entre ambos gladiadores está pactada para algún punto entre el mes de mayo y junio de este año, misma que nos presentaría una nueva etapa en la carrera del Canelo, pues incluso aseguró que no impondrá peso a Makabu en su combate.

Aunque parece ser que las probabilidades están a favor del Canelo, tras las declaraciones de David Haye, muchos creen que la racha de invicto del mexicano podría terminar en esta pelea, por lo que con cada día que pasa se incrementa más la apuesta para ambos lados.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!