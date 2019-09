David Faitelson y SUS PELEAS más épicas en redes sociales y en televisión (VIDEOS)

David Faitelson y SUS PELEAS más épicas en redes sociales y en televisión.

Sin lugar a dudas uno de los comentaristas del mundo del deporte en nuestro país que más polémica genera es David Faitelson, desde su inicios en Tv Azteca y ahora en ESPN lo sigue haciendo; la personalidad, la pasión y la frontalidad con la que encara los temas a debatir lo hacen uno de los más queridos y también odiados de los medios de comunicación en el ámbito deportivo y así ha quedado demostrado en varias peleas que ha tenido con los personajes del deporte; recordamos algunas de las más épicas luego de la guerra de declaraciones en Twitter con el pugilista Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

La más reciente de sus peleas de Faitelson fue en contra del boxeador tapatío, luego de mencionar en Twitter que tenía miedo de pelear con GGG, a lo que Álvarez no se quedó callado y dijo que el analista de ESPN no sabía nada de boxeo.

Hace algunas semanas la polémica la vivió en el programa de Futbol Picante con el ex futbolista Francisco Gabriel de Anda, luego de una acalorada discusión el ex comentarista de Tv Azteca dijo: "¡Vienes borracho como tu hermano", le dijo el periodista a De Anda, quien ni tardo ni perezoso le echó en cara que al menos él "no consumía chochos".

En la época en la que David Faitelson formaba parte de Tv Azteca, un episodio épico fue el vivido en los vestidores del Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente, en donde el ídolo americanista Cuauhtémoc Blanco Bravo, le dio un puñetazo en el año 2003.

Otra que fue inolvidable fue la vivida con el ex analista de ESPN, Ricardo Peláez, quien reaccionó en contra de Faitelson y lo llamó estúpido; en un programa en vivo de Futbol Picante.

En la Copa del Mundo de Rusia 2018 de igual manera Faitelson protagonizó con Hugo Sánchez una pelea memorable, pues llamó al Pentapichichi “mentiroso” por los argumentos “malinchistas”.

Cuenta la leyenda que David Faitelson y Enrique Bermúdez estuvieron a nada de llegar a los golpes por culpa de un reportaje de color del segundo. Según versiones, la frase de "perros con bozal y perros sin bozal" en una pieza elaborada por David llevaba "chanfle" hacia el apodado Perro, quien en una oportunidad que tuvo de frente a su colega lo retó a puñetazos.

