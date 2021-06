David Faitelson y Ricardo Peláez estuvieron a punto de llegar a los golpes

David Faitelson y Ricardo Peláez en febrero de 2018 tuvieron una polémica discusión en un programa en vivo de ESPN "Fútbol Picante", mientras debatían sobre el Club América. Y ahora, el ex periodista del canal, Ángel García Toraño, confesó en una charla con el “Doctor” Luis García, para el canal de Youtube Conecta MX, que ambos panelistas estuvieron a punto de llegar a los golpes en aquel momento.

En aquel momento que se volvió viral, Peláez le dijo “eres un estúpido” a Faitelson, lo que generó una acalorada discusión, y aunque parte del público creyó que todo fue planeado, en realidad ellos sí se enojaron.

''Nada ha sido planeado. La de David y Peláez, 'eres un estúpido', yo estaba sentado al lado, cuando ves que va en serio. Te das cuenta cuando la cosa está perdiendo el control. Los productores, tú sabes, vamos a una pausa y sí bajaron los dos productores y bajaron elementos de seguridad para separar'', declaró García Toraño, ex miembro de ESPN.

Seguridad tuvo que separar a David Faitelson y Ricardo Peláez

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el pleito entre David Faitelson y Ricardo Peláez tuvo que ser detenido por el equipo de seguridad de la televisora, e incluso Toraño confesó que dos importantes productores tuvieron que bajar a calmar la riña, ya que los expertos en deportes querían agarrarse a golpes.

También, el ex periodista explicó que este tipo de enfrentamientos eran comunes entre los integrantes de los programas debido la intensidad de algunos temas de los que se presentaban.

Como se ve en el video del día de la discusión, aunque Faitelson le exigió a Peláez que se disculpara, el ahora directivo de las Chivas del Guadalajara se mantuvo en su postura, y esto fue lo que encendió aún más la disputa entre ambos comentaristas.

Ricardo Peláez se arrepiente de haber insultado a Faitelson

Pese a la controversia, ambos expertos del deporte decidieron reanudar su amistad/Foto: Infobae

El técnico Ricardo Peláez confesó que se arrepiente de haber insultado a Faitelson, durante una plática con Enrique Bermúdez. “Lo catalogo como un error de los dos, no debió suceder. Sucedió y debemos aprender ambos, él (David) tiene una trayectoria muy importante en los medios, lo respeto y admiro mucho”.

“Como ex compañero siempre he sido agradecido con quien me da trabajo, estuve poco tiempo, contento pero conociendo mucha gente y valoro la amistad que hice con ellos pero simple y sencillamente lo catalogaría como un mal momento que no debió suceder”, afimó Peláez en un podcast que fue publicado por Chivas.

El miembro del cuerpo directivo rojiblanco incluso dijo que fue su temperamento lo que ocasionó este arrebato: “Cometí el error de insultarlo al aire, es de las cosas que no deben suceder".

"Quizá hoy la gente lo toma a broma y todo eso pero son errores que comete uno y calenturas del momento. Es como cuando estás en la cancha y te dan una patada, dependiendo de la actividad que estés ejerciendo”, agregó.

Actualmente David Faitelson y Ricardo Peláez mantienen una amistad, ya que después de su enfrentamiento en vivo, lograron aclarar las cosas y todo quedó en un mal entendido que el público posiblemente nunca olvidará.

