David Faitelson se disculpa con Canelo por llamarlo presumido

David Faitelson se disculpa con Canelo por llamarlo “Mamón”

Luego de una serie de dimes y diretes en redes sociales entre Canelo Álvarez y David Faitelson previo a la pelea entre el jalisciencse y Sergey Kovalev, el boxeador y el conductor se vieron de frente en un programa de televisión.

En dicha emisión, Faitelson le terminó pidiendo perdón al Canelo debido a un par de comentarios que realizó en contra del pugilista.

"Mira Saúl yo lo que te quiero decir directamente es pedirte una disculpa. Hice un comentario muy desafortunado al decir que tú tenías miedo (...) también te ofrezco una disculpa por haberte dicho mamón", expresó el conductor en un programa de ESPN.

¿"Canelo" es un hombre serio?

Canelo justificó algunas actitudes diciendo que es un hombre serio.

Por su parte, Canelo justificó algunas actitudes diciendo que es un hombre serio, pero recalcó que siempre le da fotos a los aficionados.

"La manera en la que hablan de mí no son objetivos(...) El chiste es verme algo malo. A lo mejor no soy de tu agrado y está bien.

"Yo como persona siempre he sido así serio. Que soy mamón y que soy de... no es que sea así, es que soy serio. No me voy a poner ha hacerte fiesta o a quererte caer bien (..) pero tú ve a la calle y así sea mamón o lo que tu quieras, a cada uno me paro foto foto autógrafo autógrafo", dijo Saúl.

Por el momento el tapatío no ha encontrado un rival para el próximo año, sin embargo argumentó que rápidamente la afición mexicana se enterará de su próxima pelea. Sobre una posible revancha con Floyd Mayweather tras su regreso, sin embargo promotores del boxeo comentaron que será complicado llevarlo una vez más al ring.

