David Faitelson explota contra “Tuca” Ferreti por romper acuerdo en la protesta del Veracruz

Luego de la protesta realizada por los jugadores de los Tiburones Rojos del Veracruz, quienes decidieron presentarse al partido en contra de Tigres en el Estadio Luis Pirata Fuente la noche de este viernes, donde se manifestaron por el adeudo de su salario al quedarse completamente parados sin disputar el balón en el arranque del partido.

A pesar de que los futbolistas de Tigres tenían conocimiento de que los jarochos se quedarían quietos durante los primeros tres minutos del encuentro, ésto como parte de un acuerdo entre ambas escuadras previo al partido, sin embargo los de la Sultana del Norte decidieron romper dicho acuerdo e ignoraron la ‘protesta’ del Veracruz al anotar dos goles en los primeros 4 minutos de juego.

“Tigres sí estaba enterado de que no iban a jugar, iban a ser tres minutos los que no se iban a jugar, y no tenían que ir tras la pelota, esa es la molestia” confesó Ángel Reyna.

La acción fue muy criticada en redes sociales por aficionados y por el periodista de ESPN, David Faitelson, quien calificó de vergonzosa la manera de actuar de los jugadores de Tigres y del propio Ricardo Ferretti, técnico de los felinos.

“Los futbolistas de Tigres dan pena. No entienden un movimiento y una protesta de compañeros de profesión. Dan vergüenza”, tuiteó David.

Mal por @TigresOficial.

Que vergüenza... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) October 19, 2019

De la misma manera el comentarista deportivo también arremetió contra el director técnico de la escuadra felina, a quien consideró como el mejor entrenador en la historia de México pero esta noche no demostró su grandeza sino su indiferencia con los jugadores del equipo jarocho.

Faitelson tunde a Ricardo Ferreti

“Que pena me das, Ricardo Ferretti. El mejor entrenador en la historia del futbol mexicano. Hoy, no entendiste nada, “Tuca”, arremetió Faitelson contra el estratega brasileño.

Que pena me das, Ricardo Ferreti...

“El mejor entrenador en la historia del futbol mexicano”.

Hoy, no entendiste nada, “Tuca”. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) October 19, 2019

